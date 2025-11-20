|
«Стратегия Агмашенебели»: Мы не отступим от пути упорной борьбы
20.11.2025 16:11
«Мы продолжаем борьбу до победы. Мы верим, что эта борьба принесёт результат и вернёт нашу страну на путь евроинтеграции», — говорится в заявлении партии «Стратегия Агмашенебели».
В заявлении отмечается, что команда «Стратегии Агмашенебели» не отступит на пути упорной борьбы.
«28 ноября стал днём, когда нелегитимный режим отдал страну от исторической и конституционной цели. Год назад режим сделал шаг, который ясно показал нам, насколько интересы власти расходятся с общественной волей, конституционными обязательствами страны и нашим европейским будущим. Место Грузии было, есть и будет в европейской семье. Это не просто политический курс — это национальный выбор, вопрос достоинства и желание поколений жить в свободном, развитом и достойном государстве.
Поэтому 28 ноября мы вновь соберёмся, чтобы громко заявить всему миру: Грузия не вернётся к России, наша страна никогда не согласится с управлением Кремля, мы — народ, любящий свободу, и это никто не изменит. Команда «Стратегии Агамашенебели» не отступит на пути упорной борьбы. Нас не сломили и не запугали начавшиеся политические преследования и давление в отношении лидера «Стратегии Агамашенебели» Георгия Вашадзе и генерального секретаря партии Пааты Манджгаладзе. Мы продолжаем борьбу до победы. Мы верим, что эта борьба принесёт результат и вернёт нашу страну на путь евроинтеграции», — говорится в заявлении партии.
