В «Мечте» опровергли информацию о возможном строительстве мечетей в рамках проекта Eagle Hills

«Целенаправленной атакой против инвестиционного проекта» мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал распространяемую информацию о возможном строительстве мечетей в рамках проекта Eagle Hills.



«Это ещё одно подтверждение того, что эти люди – безродные, ещё одно доказательство того, что они действуют как агентурная сеть и что им действительно не нравится развитие страны и экономический прогресс. Как вообще можно позволить себе распространять подобного рода ложь? Разве это не говорит о том, что каждое их заявление по поводу данного проекта содержит неправду?» — заявил Каладзе журналистам.



Ранее о возможном строительстве мечетей в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил один из лидеров партии «Лело», Ираклий Купрадзе, ссылаясь на священнослужителя (личность которого не раскрыл). Заявление также прокомментировал грузинский премьер.



«Строительство каких-либо мечетей не планируется», – сказал Ираклий Кобахидзе.



Проект предполагает строительство в Тбилиси и Гонио крупных многофункциональных комплексов, которые, по оценке правительства, «изменят облик обоих городов и укрепят глобальную узнаваемость Грузии».



Некоторые экономисты, однако, сомневаются в выгоде этих проектов. Экологи также выражают обеспокоенность, указывая на возможные экологические риски. По их словам, реализация проекта может создать проблемы для Тбилиси, поскольку территория Крцанисского лесопарка рассматривается как важная рекреационная зона. Проблемным для них выглядит и проект в Гонио.



Против инициативы выступают и несколько политических партий, указывая на демографические риски.





