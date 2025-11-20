Байба Браже: Мы недовольны тем, что происходит в Грузии

Мы точно знаем, что грузинский народ хочет вернуться на европейский путь, - заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, отвечая на вопрос журналиста перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.



«Грузия продвигалась вперед по пути интеграции в Евросоюз, и для продолжения этого процесса существовали чёткие обязательства. Затем нынешнее правительство полностью изменило курс. Разумеется, мы недовольны тем, что происходит. Мы неоднократно зафиксировали свою позицию, а также включили в список лиц, объявленных «персоной нон грата», значительное число грузинских официальных лиц», - заявила Байба Браже.



На вопрос, поддерживает ли она приостановку безвизового режима для определённой категории официальных лиц, Байба Бража ответила, что Латвия «давно это поддерживает».



«Наша позиция в этой связи не изменилась», - отметила министр иностранных дел Латвии.



Байба Браже также сообщила журналистам, что на сегодняшней встрече министры иностранных дел вместе со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном обсудят, что можно сделать в отношении российских судов и стран, которые помогают России обходить санкции.





