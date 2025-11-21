Папуашвили: Все знают, что обход санкций со стороны Грузии, это ложь

21.11.2025 13:11





Все знают, что [обход санкций, введенных против России, со стороны Грузии], это ложь, что не раз было доказано на фоне той истерии, которые была начата против Грузии со дня начала войны в Украине – Те грузины по паспорту, НПО и политики, которые вовлечены в это, принимают участие во враждебной деятельности против Грузии, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал информацию о негласном письме членов EPP, отправленном в Еврокомиссию, в котором речь идет о том, что «Грузия обходит санкции и помогает России».



По его словам, «распространение подобной лжи о Грузии со стороны EPP нужно для того, чтобы навязать Грузии собственную политическую повестку дня и привести к власти своих марионеток «Нацдвижение»».



«Все знают, что это ложь, что не раз было доказано на фоне той истерии, которые была начата против Грузии со дня начала войны в Украине. Евросоюзу самому пришлось признать – они не нашли ни одного факта, что территория Грузии используется для обхода санкций. Хотя, как у приграничной страны и государства, есть риск попыток осуществления контрабандной деятельности. Однако система контроля настолько отлажена, что не вышло. Второе – зачем это нужно? Распространение подобной лжи о Грузии со стороны EPP нужно для того, чтобы навязать Грузии собственную политическую повестку дня и привести к власти своих марионеток «Нацдвижение». Соответственно, когда зарубежная политическая организация пытается использовать инструменты для смены власти в стране, это враждебная деятельность против Грузии.



Когда мы говорим о EPP, мы видели, когда руководство «Национального движения» находилось за рубежом, у них были встречи и с ним, и с большой вероятностью, такое письмо и обращение составлено при их участии. Соответственно, если письмо является враждебной деятельностью против Грузии, выходит, что «Национальное движение» и люди, вовлеченные в это – в том числе и НПО, которые бравируют тем, что работают против Грузии, тоже оказывают помощь в осуществлении враждебной деятельности.



Между прочим, по этой статье и предъявлены обвинения некоторым политикам от радикальной оппозиции. Такие факты в очередной раз доказывают и показывают обществу, что они помогают иностранным силам во враждебной деятельности против Грузии. Те грузины по паспорту, НПО и политики, которые вовлечены в это, принимают участие во враждебной деятельности против Грузии», - заявил Папуашвили.





