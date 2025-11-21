Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Матикашвили: Из ЕС пытаются нарисовать театр абсурда. Несмотря на то, что они ведут торговлю с Россией на сотни миллионов


21.11.2025   14:45


«Мы видим недостойный подход к пренебрежению грузинским народом, когда от Грузии требуют введения санкций, а сами при этом торгуют с Россией», — заявил председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Давид Матикашвили.

По его словам, из Евросоюза пытаются создать театр абсурда.

«Из ЕС пытаются нарисовать театр абсурда. Несмотря на то, что они ведут торговлю с Россией на сотни миллионов, они указывают на Грузию и говорят нам, что Россия должна быть разрушена нашими санкциями и что грузинская экономика должна пасть. К сожалению, с этой реальностью мы сталкиваемся со стороны еврорегуляторов. Грузинское общество видит, насколько правильный курс выбран — курс, который не приведёт страну к военной эскалации и войне», — заявил Давид Матикашвили.


