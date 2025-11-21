Лука Дзадзамия: Никто не говорит об уходе из команды „Грузинской мечты“, я остаюсь верным моей команде

Я остаюсь верным своей команде и родине. Моей целью, как и прежде, остается стремление к общественному благополучию. Я был в команде «Грузинской мечты», и никто не говорит об уходе из команды «Грузинской мечты», - указанное заявление сделал депутат Тбилисского городского собрания (Сакребуло) от «Грузинской мечты», который по собственному желанию отказался от мандата.



По словам Дзадзамия, на акциях протеста на проспекте Руставели он находился не в ноябре 2024 года, а в конце 2022 и начале 2023 гг.



«Я принял решение отказаться от депутатского мандата. Моим стремлением и целью всегда были защиты и проведение общественных интересов. Для достижения этой цели я и принял указанное решение. В течение последнего периода я стал адресатом большого количества нападок. Я продолжу свою деятельность в новом статусе. Достижение указанных целей я обеспечу за счет личного ресурса, что будет выражаться в заботе о наших согражданах, соотечественниках и обеспечении лучшего будущего для них. Несмотря на то, что я взял на себя ответственность в столь раннем возрасте, за чем впоследствии от радикальных групп последовали нападки на меня лично и дорогих мне людей, попытки их дискредитации, мои взгляды и позиция не изменились. Я остаюсь верным своей команде и родине.



Абсолютное большинство сторонников «Грузинской мечты» и граждан столицы заявили о своем доверии и мне, и нашей команде. Мы добились исторической победы. Благодарю каждого избирателя, сторонника за оказанное доверие.



Что касается кадров моего участия в акциях, во время акции в 2024 году я был в Испании. Несколько месяцев до и после этого из Испании я не выезжал. Указанные кадры не с акции 2024 года, а с акций конца 2022 начала 2023 гг.», - заявил Дзадзамия.



На вопрос, может ли он вновь присоединится к акции протеста на проспекте Руставели, экс-депутат Сакребуло ответил, что на проспекте Руставели «стоят либо люди, введенные в заблуждение, либо предатели родины».



«Если мы и увидим кого-либо на Руставели, это будут либо люди, введенные в заблуждение, либо предатели родины, которые попросту наживаются на внешнем финансировании», - заявил Дзадзамия.





