Спикер парламента: Мы не можем взять ответственность за свободное волеизъявление наших граждан вне нашей юрисдикции

Еще раз заявляем, мы не можем взять ответственность за свободное волеизъявление наших граждан, находящихся вне нашей юрисдикции, это наше конституционное обязательство. Мы видим, что интерес по вмешательству в грузинские выборы, велик, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, после вступления в силу указанных поправок, «давление на эмигрантов прекратится».



«Знаменательно, что у них нет замечаний в отношении самого кодекса, 99% его положений, это хорошо. Необходимость в новом кодекса была, так как из поправок в старый кодекс уже и сам его текст был усложнен, поэтому большой критики не слышно. Единственный вопрос, который хочет представить радикальная оппозиция, это вопрос открытия или неоткрытия избирательных участков за рубежом. Аргументы довольно ясны, в противовес этому оппозиция не смогла ничего привести. Еще раз заявляем, мы не можем взять ответственность за свободное волеизъявление наших граждан, находящихся вне нашей юрисдикции, это наше конституционное обязательство.



Мы видим, что интерес по вмешательству в грузинские выборы, велик, и в прошлом году мы видели прямое, грубое вмешательств со стороны послов и лидеров разных стран, поэтому ожидается, что указанное давление на наших эмигрантов будет увеличено еще больше, чем в прошлом году, когда высокопоставленный чиновник Германии, глава комитета Бундестага лично был вовлечен, в том числе и на осуществление давления на избирателей на территории Германии. Все это будет увеличиваться, станет растущим, и именно для того, чтобы освободить от этого давления наших эмигрантов, и было принято указанное решение, чтобы в иностранной юрисдикции, путем давления, никто не пытался использовать их как орудие против собственной страны», - заявил Папуашвили.





