Бокучава: Во время «Революции роз» добро и свет одержали победу над прошлым, над тьмой

23.11.2025 16:49





Во время «Революции роз» добро, успех, свет, будущее одержали победу над прошлым, нуждой, бесперспективностью, коррупцией, тьмой,- указанное заявление в связи с 22-й годовщиной «Революции роз» сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Как заявила в беседе с журналистами Бокучава, Грузия должна довести эту борьбу до конца.



«В первую очередь, хочу поздравить каждого гражданина Грузии, всех православных христиан с Гиоргоба (Днем св. Георгия), который очень дорог для каждого христианина и особенно для нас, грузин, так как это святой-покровитель Грузии, и он является символом победы добра над злом в христианском мире. «Революция роз» была именно этим, когда добро, успех, свет, будущее одержали победу над прошлым, нуждой, бесперспективностью, коррупцией, тьмой, но наша страна должна донести эту борьбу и крест до конца. Я уверена, что мы сделаем это при таком единстве, которое грузинский народ показал на Гиоргоба в 2003 году, мы еще раз сможем сделать это, чтобы доказать логику человечества и христианства, что добро всегда побеждает зло»,- заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





