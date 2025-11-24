«Грузинская мечта» движется к России - историк Бека Кобахидзе

24.11.2025 11:50





Грузинский историк Бека Кобахидзе комментирует серию новых законов «Грузинской мечты», которые, по его оценке, приняты несмотря на то, что не приносят никакой пользы правящей элите или даже вредят ее позициям среди собственных сторонников.



Кобахидзе считает, что это происходит потому, что правящие в Грузии лидеры вынуждены выполнять рекомендации Кремля, чтобы оставаться в позиции «совместимости с Россией».



«Это похоже на то, как Евросоюз представил Грузии как стране-кандидату на вступление в альянс список рекомендаций-условий, только при выполнении которых мог продолжаться процесс евроинтеграции. Только теперь эта «интеграция» идет в сторону России», — говорит Бека Кобахидзе.



«Чтобы в Москве признали правящий режим в Грузии «надежным партнером», обществу придется оказаться в центре еще многих постыдных историй«, предупреждает аналитик.



Последние по времени законодательные инициативы «Грузинской мечты» включают ликвидацию администрации административно-территориальной единицы «Южная Осетия», созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области и упразднение антикоррупционного бюро.



Бурное обсуждение и возмущение части общества вызвала еще одна инициатива — запретить гражданам Грузии голосовать на выборах, находясь за рубежом. Согласно новой поправке, для этого им придется приехать в страну.



Историк Бека Кобахидзе:



«Возникает вопрос: почему «Грузинская мечта» лишает грузинских иммигрантов права голоса?



Легко поддаться искушению и дать простой ответ: потому что их мнение формируется в другой стране, их голоса невозможно сфальсифицировать и т.д.



Начну с небольшого отступления. Грузия — очень маленькая страна, но находится прямо между крупнейших держав. Она никак не может стать изолированной и существовать сама по себе.



Вспомним исторический период грузинского царя Иракли II (правил в XVIII веке, знаменит тем, что при нем в 1784 году заключили Георгиевский трактат, который привел Восточно-Грузинское царство под протекторат Российской империи — JAMnews).



Иракли II сначала был связан с персидским правителем Надир-шахом. Затем, когда Персия ослабела, он решил повернуться к России. После этого Грузию подавила Российская империя.



Первая демократическая республика Грузия (1918-1921 годы) пыталась привести ее в Европу. Но ее тут же придавила Советская Россия.



После провозглашения независимости, в 1995 году Грузия вновь пыталась восстановить связи с Европой. Все реформы были направлены на то, чтобы страна стала совместимой с европейским пространством.



Европа ставила условия — в основном, они касались демократии, надлежащего государственного управления и прав человека. Правительства Грузии с того времени, со своей стороны, тоже пытались заложить для этого некоторую основу. Грузия стала самой демократической страной в регионе.



Это продолжалось до тех пор, пока к власти не пришел (в 2012 году) Иванишвили (олигарх, учредитель и почетный председатель «Грузинской мечты»), который повернул внешнеполитический курс страны в сторону России.



Все происходит подобно тому, как Евросоюз представил Грузии как стране-кандидату на вступление в альянс список рекомендаций-условий, лишь при выполнении которых мог бы продолжаться процесс евроинтеграции. Только теперь речь идет о совместимости с Россией, и режим должен выполнить ее условия, чтобы его признали в Москве «надежным партнером».



Примеры, когда действие не было нужно «Грузинской мечте», но совершалось по разнарядке из Кремля



Пример 1.

Начнем с последнего по времени — запретить гражданам Грузии голосовать за рубежом.



В 2024 году на парламентских выборах, при большой активности по мобилизации грузинской диаспоры за рубежом, в других странах проголосовали всего около 35 тысяч иммигрантов.



Из них реальная оппозиция получила около 25 тысяч голосов.



Является ли эта цифра электоральной проблемой для «Грузинской мечты»? Нет, потому что в Грузии у них гораздо больше ресурсов для подкупа-запугивания-пропаганды-мошенничества.



Поэтому это решение — в гораздо большей степени ущерб репутации «Грузинской мечты» в глазах их же сторонников, чем помощь в победе на выборах.



Зачем же они это делают, тем более сейчас, когда до следующих выборов еще три года?



Мой исторический опыт и работа с российскими архивными документами показывают, что российские кураторы не обсуждают политику по отдельности в отношении Грузии, Украины или Литвы.





В Кремле одна единая политика для всех «инородцев» — так русские называли малые народы, входившие в их империю.



Пройдет время, я, возможно, не смогу это увидеть, но архивы по текущим событиям однажды будут открыты. И я не сомневаюсь, что это мое предположение подтвердится.



Итак, Москва недавно проиграла в Молдове во время референдума с вопросом: Должна ли Молдова стремиться вступить в Европейский Союз?



Европейские силы победили в стране благодаря активному голосованию граждан страны, живущих за рубежом.



Российские кураторы разгневались и написали единую политическую методичку: иммигрантов нужно исключать из голосования. Эта задача пришла в Тбилиси по этому шаблону, и «Грузинская мечта» ее выполняет.



Никто не объяснил россиянам, что, в отличие от Молдовы, у грузинских иммигрантов очень мало избирательных участков, и они не могут существенно повлиять на исход выборов.



Это особенно актуально для страны, где выборы реально не проводятся, а оппозиционные партии запрещены.



Сейчас также есть все признаки того, что «Грузинская места» планирует провести «референдум о нейтралитете Грузии».



Названный референдум мог бы, предположительно, попытаться аннулировать статью 78 в Конституции Грузии, которая обязывает конституционные органы страны в пределах своих полномочий принимать все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора.



Метод у правящей партии такой. Вот об этом уже говорят в Грузии какие-то несерьезные политические фигуры, с репутацией «сумасшедших». А потом в дело вступит реальная политика.



Эти люди готовят информационное поле, и они очень активны в последние месяцы с этой идеей «нейтралитета», также как и поддержка со стороны пропагандистских каналов.



Видимо, будет проведен референдум по типу уже упомянутого, который прошел в Молдове. Может быть, будут и (досрочные) парламентские выборы), и это будет инициировано с подачи России.



Пример 2.

Вспомним извинения перед осетинами за августовскую войну 2008 года, с которыми выступил (в сентябре 2024 года) Бидзина Иванишвили в Гори. Затем это было нужно «Грузинской мечте», да еще прямо перед перед выборами? Зачем нужно было обвинять Грузию в том, что это она начала ту войну, что это давало «Грузинской мечте»?



Абсолютно ничего. Кроме одного: нужно было выполнить еще один пункт из «требований»ркомендаций» России для достижения с ней «совместимости».



Пример 3.

В 2022 году в докладе МИД России была упомянута как «враждебная организация» грузинская «Лаборатория по изучению советского прошлого». Практически сразу после этого власти Грузии закрыли советские архивы.



Ни организация «Совлаб», ни сами советские архивы не представляли для правительства «Грузинской мечты» никаких проблем. Более того, я уверен, что ни Иванишвили, ни Кобахидзе (премьер-министр от «Грузинской мечты») даже не знали о существовании этих архивов и организации.



Но тогда в Москве закрыли «Мемориал» — организацию, аналогичную грузинскому «Совлабу». И от Грузии потребовали следовать «рекомендации совместимости с Россией».



Пример 4.

В 2021 году исполнилось 100 лет со дня советской оккупации. «Грузинская мечта», очевидно, не отмечает этот день, как и 100-летие восстания 1924 года. В заявлении тогда премьер-министра Гарибашвили в Facebook было распространено утверждение о том, что в Грузию 16 февраля 1921 года вторглась Красная армия, но Россия не была упомянута.



Приведу подтвержденные архивными документами исторические факты. 12 февраля 1921 года в районе Лори началось инсценированное восстание, в котором Красная Армия участвовала с первых минут.



Однако, официальная советская и современная российская версии тех событий утверждают, что рабочие восстали 12 февраля, а Красная армия пришла им на помощь 16 февраля.



Этой — ложной — версии нет ни в каких грузинских учебниках, ни в единой книге, изданной в Грузии после 1990 года. Ни один грузинский историк никогда такого не писал.



Так откуда же тогда взялась в сообщении Гарибашвили дата 16 февраля, если только его текст не был прислан из Москвы?



Нам в грузинском обществе предстоит пережить еще много постыдных историй, пока «Грузинская мечта» будет достигать «совместимости с Россией».





