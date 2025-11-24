Папуашвили: Диалог и сотрудничество обеспечивают стабильность, а стабильность способствует развитию

«Для меня большая честь сегодня обратиться с речью на 66-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества стран Черного моря. Благодарю каждого из вас за участие в сегодняшней встрече, что демонстрирует вашу приверженность региональному сотрудничеству, диалогу и устойчивому развитию», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе выступления на заседании 66-й Генеральной ассамблеи PABSEC.



По словам Шалвы Папуашвили, последние годы оказались одними из самых сложных для BSEC — война России против Украины и, как следствие, события в Черноморском регионе оказали серьёзное влияние на деятельность организации.



«Несмотря на трудности, нам удалось сохранить функционирование организации и использовать этот особый формат для диалога, обмена опытом и содействия достижению важных результатов для наших стран и региона.



В последние годы значение Черноморского региона с точки зрения стратегии, экономики и безопасности заметно возросло. Наше географическое пространство, соединяющее Европу и Азию, всегда находилось на перекрестке цивилизаций. Сегодня, несмотря на множество вызовов и сложную геополитическую обстановку, мы должны объединить усилия во всех сферах сотрудничества, которые сделают наш регион более стабильным, безопасным и развивающимся. В этом контексте мир является самой фундаментальной предпосылкой. Долгосрочный мир — это не только желательное условие, но и основа, на которой должны строиться благополучие, устойчивость и совместный рост. Справедливый и устойчивый мир в Украине необходим не только украинскому народу, но и для обеспечения стабильности Европы и Черноморского региона. Поэтому мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилиям, направленным на достижение всестороннего мира, основанного на международном праве, уважении суверенитета и территориальной целостности государств.



Также хочу подчеркнуть историческую возможность для нашего широкого региона: усилия, направленные на достижение устойчивого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.



На месте уже достигнут мир, что трансформирует ландшафт безопасности Южного Кавказа и открывает огромный потенциал для всего Черноморского региона с экономической и связующей точки зрения. Мы также приветствуем шаги по нормализации отношений между Арменией и Турцией», — заявил Шалва Папуашвили.



Председатель парламента уделил внимание инициативам, которые, по его словам, могут сыграть решающую роль в области связности.



«Мы считаем, что связность — физическая, цифровая, экономическая и человеческая — должна стать одним из центральных опор нашего сотрудничества. В этом контексте Средний коридор превратился в важный, быстрый, эффективный и безопасный маршрут. Мы готовы развивать инфраструктуру, соответствующую политику и партнерские отношения, что повысит его возможности и конкурентоспособность. Флагманские инициативы, такие как подводный кабель Черного моря, оптоволоконный кабель и морские услуги Черного моря, могут сыграть решающую роль в области связности. Мы твёрдо намерены ускорить реализацию этих инициатив.



Кроме того, хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Фонд развития проектов BSEC (PDF) за финансирование совместного проекта Грузии, Турции и Болгарии — «Индекс синего порта для стран BSEC», официально начатого в сентябре. Мы твёрдо поддерживаем этот проект, поскольку видим его потенциал в повышении эффективности портов Черного моря», — отметил Шалва Папуашвили.



Председатель парламента Грузии также говорил о тесном сотрудничестве с государствами-членами PABSEC и о парламентской дипломатии.



«Мы убеждены, что диалог и сотрудничество обеспечивают стабильность, а стабильность способствует развитию. Именно с этим духом Грузия исполняет председательство в PABSEC и BSEC. Мы делаем это с чувством большой ответственности и решимости, чтобы внести вклад в миссию ассамблеи. Председательство Грузии будет сосредоточено на развитии связности, содействии экономическому сотрудничеству и укреплении парламентской дипломатии.



Мы с нетерпением ждём тесного сотрудничества с государствами-членами PABSEC, постоянным международным секретариатом и другими структурами BSEC для достижения общих целей организации.



Мы готовы использовать силу парламентской дипломатии, чтобы наш регион выделялся сотрудничеством и возможностями», — отметил Шалва Папуашвили.







