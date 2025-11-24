Кобахидзе: Надеемся, что в регионе, в Украине, наконец, установится мир

«То, о чём мы говорили на протяжении многих лет, теперь подтверждает официальная администрация США, администрация президента Трампа. Таким образом, подтверждается то, что мы утверждали ещё с 2022 года», — заявил в Риме премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, на самом деле наблюдаются двойные стандарты.



«Нас упрекали в том, что мы не ввели санкции, упрекали в том, что у нас крайне ограничены торговые отношения с Россией, в то время как, например, страны Балтии, которые являются наиболее агрессивными в этом направлении, продают в Россию в четыре раза больше вина — это касается Латвии и Литвы. Такие двойные стандарты действуют, к тому же в других сферах у этих стран гораздо более активная торговля с Россией, чем у Грузии. Поэтому их претензии были необоснованными. Что касается общего развития этих процессов, посмотрим и дождёмся событий. Мы надеемся, что в конечном итоге в нашем регионе, в Украине, будет установлен мир, что имеет жизненно важное значение для продолжения процесса экономического развития на европейском континенте», — заявил Ираклий Кобахидзе.





