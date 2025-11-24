Кобахидзе: В Грузии будут реализованы все те проекты, которые жизненно важны для экономического развития нашей страны

24.11.2025 16:04





В Грузии будут реализованы все те проекты, которые жизненно важны для экономического развития нашей страны, я обещаю это обществу, - указанное заявление по проекту Eagle Hills в Ватикане в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, «СМИ, управляемые одной рукой, финансируются из зарубежных источников, и они координированно проводят кампанию против конкретного инвестиционного проекта».



«СМИ и организации, управляемые одной рукой, финансируются из зарубежных источников, и они координированно проводят кампанию против конкретного инвестиционного проекта. Эту кампанию поручили сначала партии «Лело», затем ее продолжили «Альт-инфо», «Альянс патриотов», «Нацдвижение», это, в основном, те политические партии, которые противостоят той беспрецедентной инвестиции и совершенному проекту, который должен быть осуществлен в Грузии. Подобные маргинальные политические силы не смогут добиться никакого успеха, а также зарубежные доноры, европейские бюрократы, финансирующие саботаж в Грузии. В Грузии будут реализованы все те проекты, которые жизненно важны для экономического развития нашей страны, я обещаю это обществу», - заявил премьер.





