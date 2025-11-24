Канцлер Германии исключил возвращение России в G8

24.11.2025 16:22





Возвращение России в группу ведущих экономически развитых демократий — так называемую «Большую семерку» (G7) — невозможно, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, для этого необходимо согласие всех участников, которого нет. Помимо Германии, в G7 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония. «Я не вижу, что у шести нынешних членов G7, в отличие от США, есть готовность вновь принять Россию в этот круг», — сказал Мерц на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР. Схожую точку зрения 22 ноября высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, почеркнув, что сейчас нет условий для восстановления членства России в G7, как и единодушной поддержки такого шага.



Между тем пункт о ее приглашении в группу содержится в плане по достижению мира в Украине — как американском, так и европейском. Ранее президент США Дональд Трамп называл ошибкой исключение России из G8. Он утверждал, что если бы этого не произошло, она бы не развязала «смертоносную войну» в Украине. Трамп также уверял, что президент Владимир Путин хочет вернуть Россию обратно в группу ведущих экономик мира. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что руководство страны больше заинтересовано в продолжении работы в «Большой двадцатке» (G20), нежели в восстановлении G8.



Путин считает, что G7 «значительно утратила свою релевантность» — «центры роста переместились в другие регионы» мира, поэтому «двадцатка» больше отражает «экономический локомотив земного шара», отмечал Песков.



Россию выгнали из G8 после аннексии Крыма в 2014 году, когда главой Белого дома был Барак Обама. Во время первого президентского срока Трампа это не менялось. Впрочем, он предлагал вернуть ее обратно в 2020 году, однако идея не нашла поддержки у других участников группы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





