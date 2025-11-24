Сенаторы США сравнили мирный план Трампа по Украине с Мюнхенским сговором с Гитлером

24.11.2025 16:27





Американские конгрессмены в выходные выступили с резкой критикой мирного плана администрации Дональда Трампа по Украине, сравнив его с Мюнхенским сговором 1938 года и хаотичным выводом американских войск из Афганистана в 2021-м.



Сенатор Марк Уорнер, самый высокопоставленный демократ в Комитете по разведке, заявил, что план из 28 пунктов, о котором стало известно на прошлой неделе, является «полной капитуляцией Украины». Он также может иметь серьезные международные последствия, подтолкнув лидера Китая Си Цзиньпина к вторжению на Тайвань, предупредил Уорнер в интервью Fox News Sunday: «Откровенно говоря, он войдет в историю, как плохая сделка, сопоставимая с уступками Невилла Чемберлена Гитлеру перед Второй мировой войной». Согласие британского премьер-министра Чемберлена и французского премьера Эдуарда Даладье отдать Германии Судетскую область Чехословакии в надежде умилостивить Гитлера вошло в историю под названием Мюнхенского сговора. Вторая мировая война началась через 11 месяцев после подписания этого соглашения.



План раскритиковали не только демократы, но и соратники Трампа по республиканской партии. Сенаторы Линдси Грэм, Митч Макконнелл и Роджер Уикер призвали Белый дом воздержаться от действий, которые, по их мнению, грозят катастрофическими последствиями. «Путин весь год пытался выставить президента Трампа дураком, — говорится в заявлении Макконнелла. — Если чиновники администрации больше озабочены тем, чтобы умиротворить Путина, а не обеспечить реальный мир, то президенту следует найти новых советников. Вознаграждение за российские зверства будет губительно для интересов Америки. А капитуляция, подобная уходу Байдена из Афганистана, будет катастрофической для политики мира через силу».



Уикер выступил категорически против ограничения численности ВСУ:



Численность и состав Вооруженных сил Украины — это суверенный выбор ее правительства и народа. И любые заверения, данные Путину, не должны поощрять его злонамеренное поведение или подрывать безопасность Соединенных Штатов и их союзников.



Грэм, автор законопроекта о 500%-ных пошлинах против стран, закупающих российские энергоресурсы, заявил о необходимости улучшить несколько проблемных предложений. Оговорившись, в плане есть и «много хороших идей», Грэм написал в Х: «Цель любого мирного соглашения — достойно и справедливо положить конец войне, а не создавать новый конфликт».



В Палате представителей двухпартийная коалиция конгрессменов намерена сразу после Дня благодарения (в этом году выпадает на четверг 27 ноября) вынести на голосование законопроект о введении «сокрушительных санкций против России», сообщает Politico. Трамп ранее потребовал от Владимира Зеленского согласиться на мирный план именно ко Дню благодарения, но затем заявил, что этот срок не является жестким. Госсекретарь Марко Рубио, который в выходные в Швейцарии вел переговоры во главе американской делегации с представителями Украины и Европы, заявил после них в воскресенье вечером: «Я настроен очень оптимистично и считаю, что мы достигнем этой цели в разумные сроки. Будь то четверг, пятница, среда или понедельник следующей недели, мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее».



План был разработан спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой РФПИ, когда последний прилетал в Майами в октябре, пишет Bloomberg по результатам бесед с несколькими людьми, знакомыми с ходом обсуждений. Во встрече также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер, который вместе с Уиткоффом работал над мирным соглашением между Израилем и Газой.



Рубио был полностью введен в курс дела только в последний момент, а Трамп узнал о плане в последнюю минуту, но, получив краткую информацию, одобрил его, пишет Bloomberg.



Положения этого плана вызвали резкую отповедь со стороны европейских лидеров, которые назвали их не иначе чем капитуляцией. Аналогичное мнение высказали и наблюдатели. Марк Чэмпион, колумнист Bloomberg по Европе, России и Ближнему Востоку, назвал предложения США «проектом современного пакта Молотова-Риббентропа, в котором одна сторона заинтересована в территориальном разделении Украины, а другая — в коммерческом». Согласно плану, Россия получит захваченные земли и даже некоторые неоккупированные, а США заработают на последующем восстановлении украинской экономики, в том числе получая 50% прибыли от инвестиций 100 млрд евро, которые ЕС изымет из замороженных валютных резервов России.



«Это план Путина, — заявил в воскресенье в интервью CBS сенатор-демократ Марк Келли. – Это очень выгодная сделка для России, но ужасная для Украины, наших союзников и даже нашей собственной национальной безопасности».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





