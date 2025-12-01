МВД проигнорировало требование обнародовать вещества, используемые в акциях - НПО

Глава «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе пишет, что результаты расследования BBC показали то, что и так было ощутимо. По ее словам, «Мечта» просто принесла в жертву десятки тысяч людей и молодежи.



Микеладзе уверена, что на использование этого средства власти «вдохновила» бы, в том числе, Россия — «ржавые и прогнившие авторитарные режимы по соседству с нами?!».



Микеладзе уверена, что это документальное расследование станет очень важным доказательством в ЕСПЧ — Европейском суде по правам человека по делам о массовых нарушениях прав человека в ноябре и декабре 2024 года.



«Только одна наша организация направила в Страсбургский суд более 50 дел, связанных с протестами, пытками и насилием. Именно в Европейском суде «Грузинской мечте» придется оправдываться и, среди прочего, доказывать обратное относительно характера примененного химического оружия, и давайте посмотрим, как она это сделает. Правосудие обязательно восторжествует в интересах всех мучителей и нарушителей. Оно может наступить поздно, но обязательно наступит», — пишет представительница неправительственного сектора.



Глава АМЮГ Нона Курдованидзе заявила, что правозащитные организации, включая ее «Ассоциацию молодых юристов Грузии», с самого начала говорили о подмешивании химических веществ в водометы и их незаконном применении против демонстрантов.



«У нас есть ряд публичных заявлений, а также мы написали письма в соответствующие ведомства, однако они не обнародовали информацию об этом веществе. Эта практика обсуждается сегодня на BBC, и авторы фильма говорят, что, вероятно, было применено химическое оружие времен первой мировой войны.



Мы делимся историями пострадавших, которые мы собрали во время их интервью:



жертва V98 (27-летняя женщина): «Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы, в частности, предположительно с химическими добавками, которые вызвали ожоги кожи, дыхательных путей и легких. Мне было трудно дышать»;



пострадавший V97 (25-летний мужчина): «Ночью 30 ноября возле церкви Кашвети внезапно применили слезоточивый газ. Протестующие почувствовали сильное, невыносимое жжение в носу и горле. В результате некоторые из них потеряли сознание»;



пострадавший V91 (36-летний мужчина): «Применение слезоточивого газа в ночь на 30 ноября вызвало серьезные повреждения дыхательных путей, сильный кашель и слезоточивость»;



пострадавшая V95 (26-летняя женщина): «В ночь на первое декабря в больших количествах применялись слезоточивый газ и другие неизвестные вещества. Мы почувствовали сильное жжение в носу и горле, закашлялись и потеряли контроль над дыханием»;



пострадавший V94 (36-летний мужчина): «Капсулы с газом, выпущенные по головам демонстрантов сотрудниками спецназа возле церкви Кашвети, вызвали острую дыхательную недостаточность»;



пострадавшая V93 (35-летняя женщина): «В окрестностях «Билтмор» полиция и спецназ применили слезоточивый газ непосредственно над головами людей, что пресекло возможность передвигаться».



Также нет необходимости подчеркивать, что ни один из этих случаев не был расследован, никто не был наказан и требование обнародовать характеристики используемого вещества по-прежнему игнорируется», — пишет Курдованидзе.



Напомним, ВВС



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).



