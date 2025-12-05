Хведелиани: В сюжете BBC подтверждается, что во время разгона акций были нарушения

«Один из вышедших на международном медиарессурсе сюжетов журналистского расследования подтверждает, что во время разгона акций были допущены нарушения. Это создаёт основание для проведения международного расследования и получения ответов на все вопросы, которые сегодня волнуют наше общество», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Тата Хведелиани.



По словам Хведелиани, на данном этапе заявления отдельных свидетелей не имеют значения.



«Это не имеет значения, поскольку мы видим, в какой панике находится вся государственная вертикаль «Грузинской мечты». Мы услышали заявление высшего должностного лица страны, так называемого премьер-министра. Он подтвердил, что в водомёты были добавлены химические вещества, тогда как это запрещено. Он начал говорить о предположениях, что ещё предстоит выяснить, какие именно химические вещества были использованы. Это фактически подтверждает, что там действительно было что-то незаконное. То, что ухудшило состояние здоровья многих людей, и мы всё ещё не знаем, какие последствия это вызовет. Исходя из этого, крайне важно провести международное расследование.



На ближайшем заседании бюро мы инициируем создание следственной комиссии. Это важно по разным причинам. Важно, чтобы международное независимое расследование дало ответы на вопросы, которые есть у нашего населения, и чтобы подобные случаи были предотвращены в будущем. Этим всему был нанесён репутационный ущерб нашей стране — и на международной арене тоже, чтобы люди увидели, что мы способны расследовать такие факты, которые имели столь тяжёлые последствия для нашего населения. Те, кто не поддержит создание предлагаемой нами следственной комиссии, должны будут персонально разделить ответственность за то, что они не хотят установить истину о таких серьёзных фактах», — заявила Хведелиани.



Напомним, что в связи с фильмом BBC партия «Гахария — За Грузию» требует создания следственной комиссии.





