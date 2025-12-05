Генсек «Лело»: это терроризм против собственного народа – отравление сотен тысяч людей

«В понедельник нелегитимный председатель парламента выйдет и назовёт «Лело» террористической партией или объявит какое-нибудь безумие, продиктованное Кремлём», пишет в социальных сетях генеральный секретарь партии «Лело – Сильная Грузия». Ираклий Купрадзе комментирует заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что, если партия не исключит Алеко Элисашвили до понедельника, она «станет организацией, поддерживающей террористов».



«Отсчитывайте время не нам, а себе, тем, кто организовал химическую атаку на грузинский народ. Это терроризм против собственного народа, отравление сотен тысяч людей», — пишет Купрадзе.



Напомним, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил 3 декабря, что если Алеко Элисашвили, задержанный по обвинению в покушении на теракт, не будет исключен, с понедельника «Граждане», «Сильная Грузия» и ALDE «официально станут организациями, спонсирующими террористов».



Ранее представители «Лело – Сильная Грузия» говорили, что Элисашвили не является членом их партии.





