Кобахидзе: Для тех, кто со следующего года поступит в ГосВУЗы, обучение будет бесплатным

05.12.2025 15:22





Для тех, кто со следующего года поступит в ВУЗы, обучение будет бесплатным. Это очень важное изменение, - указанное заявление, комментируя реформу высшего образования и финансирования, сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, указанный вопрос был рассмотрен как в формате правительства, так и политсовета.



«У нас состоялась очень важная встреча, мы рассмотрели указанный вопрос как в формате правительства, так и в формате политсовета, и приняли решение о том, со следующего года, для студентов обучение в государственных университетах будет совершенно бесплатным. Для тех, кто в следующем году поступит в государственные ВУЗы, обучение будет бесплатным. Это очень важное изменение, и оно поэтапно будет внедрено в систему государственных университетов», - отметил премьер.



Напомним, что с 2026 года упраздняется модель грантового финансирования, после чего обучение всех студентов, поступивших в государственные ВУЗы, будет финансировать государство.





