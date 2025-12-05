Правительство обещает 762 семьям беженцев новые, полностью отремонтированные квартиры

«На улице Твалчрелидзе мы передадим 762 семьям беженцев новые, полностью отремонтированные жилые квартиры», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии передачи жилья семьям беженцев в Тбилиси.



По словам Кобахидзе, следующей весной, когда жилой комплекс будет полностью сдан, в нём будут проживать 2 426 семей беженцев.



«Этот день для нас очень важный и особенный. Сегодня, в Тбилиси, на улице Твалчрелидзе, мы передадим 762 семьям беженцев новые, полностью отремонтированные квартиры. Это означает, что для ещё 762 семей начинается новый, достойный и стабильный этап жизни.



На этой территории продолжается процесс строительства и расселения — следующей весной, когда жилой комплекс будет полностью завершён, здесь будут жить 2 426 семей беженцев.



В Тбилиси это один из самых масштабных проектов, общая стоимость которого, включая инфраструктуру, составляет 255 миллионов лари. Хочу поблагодарить всех, кто был вовлечён в реализацию этого проекта, компанию «Анаги», каждого строителя и инженера, которые создали этот замечательный комплекс», — заявил премьер-министр.





