Кобахидзе: Сюжет BBC — это дешёвая попытка раздуть скандал

05.12.2025 15:53





«Сюжет BBC — это дешевая попытка создать скандал, которая рухнула за один день. Общество прекрасно знает, что в клиники даже не было обращений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, 9 апреля, когда было использовано конкретное вещество, обращаемость в клиники была масштабной, и лечение пациентов продолжалось долгое время.



«Сюжет BBC — это дешевая попытка раздуть скандал, которая рухнула за один день. Общество знает всё, включая то, что в клиники даже не было обращений. Вспомните 9 апреля: когда тогда было использовано конкретное вещество, насколько высокой была обращаемость, как долго продолжалось лечение пациентов. А здесь не было даже обращений. Вы искусственно пытаетесь создать скандал там, где его нет. Ваши телеканалы дошли до того, что рассказывали о попугаях, у которых якобы выпали перья. Очень бедно выглядит эта ваша дешевая попытка раскрутить скандал», — заявил премьер-министр.





