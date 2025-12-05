«Грузинская мечта» хочет привлечь к ответственности за применение химоружия министра времен Саакашвили

Теоретически, может наступить ответственность Вано Мерабишвили (прим. экс-министр ВД), ответственность Шота Утиашвили (прим. замминистра ВД). МВД знает, что использует порошок, и решение по его составу было принято в 2007 и 2009 гг., - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, экс-министр ВД Грузии Вахтанг Гомелаури не является химиком, чтобы проверить порошок, закупленный в 2007 и 2009 гг.



«Вы должны переживать за лидера своей партии, мы о Вано Мерабишвили не переживаем. Следствие пройдет спокойно и всё установит. Вы можете переживать о судьбе Вано Мерабишвили. Теоретически, может наступить ответственность Вано Мерабишвили, ответственность Шота Утиашвили. МВД знает, что использует порошок, и решение по его составу было принято в 2007 и 2009 гг.



МВД знало, что использует воду, использует конкретное вещество, конкретный растворитель, приобретенный в свое время. Остальное изучит следствие, однако единственное, что, возможно, у лидеров конкретной партии, например, Вано Мерабишвили, возникнут проблемы, если он закупил то, чего не должен был закупать», - заявил премьер.



Вахтанг Гомелаури подтвердил, что указанный порошок и другие средства, которые были применены, были приобретены, да, в 2009 и 2007 гг. Вахтанг Гомелаури должен был знать предназначение порошка, Вахтанг Гомелаури – не химик, чтобы проверять порошок, приобретенный в 2007 и 2009гг. Скандал сорван, остальное вам расскажет СГБ», - с такими словами обратился к журналистам Кобахидзе.



Вместе с тем, он отметил, что искусственный скандал, созданный BBC с почерком спецслужб, лопнул как мыльный пузырь.



«Следствие будет проведено по разным направлениям, в том числе, кто был вовлечен в деятельность во вред национальным интересам; они сознательно распространили эту ложную информацию – на все будет дан ответ. Служба государственной безопасности изучит всё», - заявил премьер.





