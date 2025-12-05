Матикашвили: Мы сделаем все для опровержения фактов, приведенных в репортаже BBC

05.12.2025 15:24





Мы сделаем все для прямого опровержения фактов, приведенных в репортаже BBC, как внутри страны, так и за ее пределами, а также для того, что BBC в обязательном порядке обязали извиниться перед грузинским народом, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал глава комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили.



По его словам, медицинское заключение, приведенное в репортаже BBC, не выдерживает никакой критики.



Депутат отметил, что «мы - люди, которые являются свидетелями 9 апреля, и очень хорошо знаем, что такое применение химических веществ в большой массе людей».



«Мы услышали взгляды грузинского медицинского сообщества на заключения, которые были освещены BBC, и эта наглая ложь, которая, якобы, была установлена по исследованиям, проведенным радикалами, связанными с медицинским сектором, не выдерживает никакой критики. Мы - люди, которые являются свидетелями 9 апреля, и очень хорошо знаем, что такое применение химических веществ в большой массе людей. Мы точно знаем, что на фоне подобных действий больницы бывают переполнены пациентами. Мы точно знаем, что подобные деяния вызывают серьезный урон здоровью человека, и этот урон отражается на статистике с той точки зрения, что обязательно участились бы обращения в медицинский сектор. После указанных акций не были ни одного факта токсического отравления с точки зрения обращений в клиники. Мы однозначно можем сказать, что это часть коварного плана для того, чтобы использовать нашу страну как прокси-средство, использовать наш народ в планах, о которых говорят уже, практически, не таясь.



Мы сделаем все для прямого опровержения фактов, приведенных в репортаже BBC, как внутри страны, так и за ее пределами, а также для того, что BBC в обязательном порядке обязали извиниться перед грузинским народом за ту ложь и коварство, которые содержались в этом репортаже,» – заявил Матикашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





