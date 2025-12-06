Предствитель ЕНД: это был отчет перед Иванишвили, попытка сокрытия преступления

BBC подготовила собственное расследование, основанное на конкретных доказательствах. На брифинге в СГБ мы не услышали ни одного доказательства, ни об акте приёмки-передачи, ни о компании-подрядчике, ни об изарильской компании», — заявил представитель «Национального движения» Лаша Парулава.



По его словам, когда СГБ говорит только о событиях 4-5 декабря, свидетельствует о том, что в настоящее время ведётся так называемое расследование, направленное на сокрытие преступлений Иванишвили и его режима.



«Очевидно, что наши сограждане, которые не могут добиться правды в Грузии, обязательно найдут её в рамках международного расследования. Это попытка скрыть преступление, это был отчет перед Иванишвили. Этим Мдинарадзе прямо говорит нашим согражданам, что в Грузии они не найдут правды. Кроме того, в парламенте есть законодательная инициатива Мамуки Мдинарадзе, направленная на ограничение СМИ, и там зафиксировано, что они руководствовались стандартами BBC, а теперь BBC объявили врагом. Очевидно, что если наши сограждане не смогут добиться правды в Грузии, они обязательно добьются её в рамках международных следственных процедур. Уверен, что международное расследование будет полным, объективным и беспристрастным», — заявил Лаша Парулава.



Напомним, что СГБ Грузии не нашла следов использования химоружия при разгоне акций. По данным Службы государственной безопасности, коды, упомянутые в расследовании BBC, зафиксированы в базе данных как хлорбензилидин малононитрил с растворителем хлортрихлорэтилен, а не так называемый «Камит».







