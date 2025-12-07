|
Министры образования Грузии и Азербайджана посетили Технический университет
07.12.2025 18:03
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с министром образования и науки Азербайджанской Республики Эмином Амрулаевым посетили Технический университет Грузии, где обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки между странами. Информацию распространяет Минобразования Грузии.
Министров встретил ректор вуза, академик Давид Гургенидзе.
Министры двух стран и приглашенные гости осмотрели выставку научных проектов и встретились с грузинскими и азербайджанскими студентами, которые представили инновационные проекты, созданные с использованием робототехники, искусственного интеллекта и современных технологий.
В ходе встречи стороны выразили готовность реализовать ряд образовательных и научных проектов в целях дальнейшего углубления сотрудничества между вузами двух стран.
