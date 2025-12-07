Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министры образования Грузии и Азербайджана посетили Технический университет


07.12.2025   18:03


Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с министром образования и науки Азербайджанской Республики Эмином Амрулаевым посетили Технический университет Грузии, где обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки между странами. Информацию распространяет Минобразования Грузии.

Министров встретил ректор вуза, академик Давид Гургенидзе.

Министры двух стран и приглашенные гости осмотрели выставку научных проектов и встретились с грузинскими и азербайджанскими студентами, которые представили инновационные проекты, созданные с использованием робототехники, искусственного интеллекта и современных технологий.

В ходе встречи стороны выразили готовность реализовать ряд образовательных и научных проектов в целях дальнейшего углубления сотрудничества между вузами двух стран.


