Министры образования Грузии и Азербайджана посетили Технический университет

07.12.2025 18:03





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с министром образования и науки Азербайджанской Республики Эмином Амрулаевым посетили Технический университет Грузии, где обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки между странами. Информацию распространяет Минобразования Грузии.



Министров встретил ректор вуза, академик Давид Гургенидзе.



Министры двух стран и приглашенные гости осмотрели выставку научных проектов и встретились с грузинскими и азербайджанскими студентами, которые представили инновационные проекты, созданные с использованием робототехники, искусственного интеллекта и современных технологий.



В ходе встречи стороны выразили готовность реализовать ряд образовательных и научных проектов в целях дальнейшего углубления сотрудничества между вузами двух стран.







