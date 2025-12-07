Глава АМЮГ: Измерение масштабов интоксикации со ссылкой на данные, озвученные вчера, является неполным

Измерение масштабов интоксикации со ссылкой на данные, озвученные вчера, является неполным, - об этом в социальной сети пишет руководитель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Нонна Курдованидзе.



По ее словам, в данные, обнародованные СГБ Грузии, не входят пациенты, пришедшие в медучреждение без направления врача, и в настоящее время число таких людей неизвестно.



«Измерение масштабов интоксикации со ссылкой на данные, озвученные вчера, является неполным. По заявлению СГБ Грузии, со ссылкой на данные Минздрава, из 54 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи, легкая интоксикация была выявлена только у 5.



Интересная деталь, в указанные данные не входят пациенты, пришедшие в медучреждение без направления врача, и в настоящее время число таких людей неизвестно»,- пишет Курдованидзе и размещает фотокопию, которую, по ее информации, АМЮГ получила из Минздрава.



По словам руководителя АМЮГ, в ответе, который был получен ассоциацией из министерства, «интересной деталью является и то, что число указанных в нем пострадавших, которые были доставлены в клиники, намного больше 54”.





