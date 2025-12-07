Amnesty International: обеспокоены волной запугивания в Грузии экспертов после публикации расследования BBC

Amnesty International выражает беспокойство в связи с запугиванием в Грузии экспертов, свидетелей, журналистов и правозащитников, которая последовала после публикации расследования BBC. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.



«Amnesty International глубоко обеспокоена волной запугивания в Грузии экспертов, очевидцев, журналистов и защитников прав человека после публикации расследования BBC, указывающего на то, что грузинские власти в ноябре–декабре 2024 года могли использовать против преимущественно мирных демонстраций опасные и потенциально запрещённые токсичные химикаты.



Вместо того чтобы начать эффективное и беспристрастное расследование возможного незаконного применения силы, власти возбудили уголовные дела против тех, кто документировал нанесённые повреждения, анализировал медицинские доказательства и публично говорил о возможном применении токсичных веществ.



Выдвинутые против них обвинения в «оказании помощи иностранной организации в действиях, враждебных государству» — необоснованны и, по всей видимости, направлены на то, чтобы удержать людей от фиксации нарушений, ограничить законную академическую свободу, журналистскую деятельность и работу в сфере прав человека, а также воспрепятствовать изучению действий государства.



Власти Грузии должны прекратить преследование свидетелей, обеспечить эффективное и беспристрастное расследование возможного применения запрещённых химических веществ, привлечь к ответственности виновных и предоставить пострадавшим медицинскую помощь и компенсацию», — говорится в заявлении.



