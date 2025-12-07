Против оппозиции шьют дело из-за связей с лоббистами в США

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что следственные органы изучат связи оппозиции с американскими лоббистами в рамках дела о «содействии враждебной деятельности иностранного государства».



«Как вам известно, в прокуратуре Грузии возбуждено дело по факту содействия иностранной организации во враждебной деятельности. Когда контракты такого типа оформляются, как я думаю, они содержат намеки на определенную преступную деятельность, однако и это тоже должно быть юридически установлено, конечно, соответствующими органами», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.



Официальную правовую форму продвижения интересов граждан и организаций, существующую во множестве западных стран, премьер назвал «обыкновенным взяточничеством и подкупом».



Ранее сегодня проправительственные СМИ распространили информацию о том, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» наняла лоббистскую фирму Nelson Mullins для продвижения своих интересов в Вашингтоне. Согласно документам Минюста США, сумма контракта составила 360 тыс. долларов за шесть месяцев.



В сферу указанных услуг фирмы для грузинских клиентов входят содействие демократическим процессам и свободным выборам в Грузии, а также углубление связей с правительством США.



В начале ноября прокуратура предъявила обвинения в «содействии враждебной деятельности иностранного государства» Георгию Вашадзе из «Стратегии Агмашенебели», а также Элене Хоштария и Зурабу Джапаридзе из «Коалиции за перемены». Следственное ведомство считает, что их усилиями под санкции различных стран попали около 300 грузинских граждан. В их числе миллиардер-основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.



