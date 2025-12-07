Кобахидзе пригрозил «строгим наказанием» участникам расследования Би-би-си о химоружии

07.12.2025 22:14





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «гибридным насилием» против страны расследование Би-би-си о возможном применении химоружия против демонстрантов в Тбилиси и пригрозил «строгим наказанием» лицам, появившимся в документальном фильме британской вещательной корпорации.



«Все лица или группы лиц, в отношении которых собрана достаточная доказательная база и доказано, что их умышленные действия нанесли грубый ущерб национальным интересам, международному имиджу и репутации Грузии, а их действия были направлены на нарушение государственных интересов Грузии, будут наказаны по всей строгости закона», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.



Он считает, что целью их действий был «подрыв стабильности и государственности» Грузии, и «разжигание очередного противостояния в обществе с помощью выдуманных тем».



1 декабря Би-би-си опубликовало расследование, в котором допускалось применение против протестующих бромбензилцианида (камита) – токсичного боевого вещества времен Первой мировой войны, от которого отказались в 1930-х годах из-за тяжелых последствий для здоровья. Журналисты предполагали, что камит мог добавляться в водометы, использованные на массовых акциях в ноябре-декабре 2024 года.



К такому выводу авторы фильма пришли, пообщавшись с пострадавшими от действий силовиков, представителями грузинских НПО, которые фиксировали нарушения, врачами, следившими за симптомами демонстрантов после разгонов митингов, бывшими высокопоставленными сотрудниками спецназа МВД Грузии, а также изучив некоторые документы по закупкам.



Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование по статьям о возможном превышение служебных полномочий и «содействии иностранной организации во враждебной деятельности».



Сегодня в ведомстве объявили, что «МВД Грузии никогда не закупало камит», а против демонстрантов не применяли запрещенных веществ. Теперь дело продолжается только по части «враждебной деятельности».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





