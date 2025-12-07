Грузия поддержала участие Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026

Грузия поддержала участие Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026» и сообщила, что примет в нём участие.



На этой неделе стало известно, что Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения решили бойкотировать конкурс. Эти страны призывали исключить Израиль из конкурса из-за гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.



Ожидается, что к бойкоту конкурса, который пройдет в мае будущего года в Австрии, может также присоединиться Исландия. Представители бельгийского вещателя сообщили, что Бельгия «примет решение в ближайшие дни». А вот Грузия сообщила о поддержке Израиля и подтвердила своё участие и трансляцию конкурса.





