|
Грузия поддержала участие Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026
07.12.2025 22:19
Грузия поддержала участие Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026» и сообщила, что примет в нём участие.
На этой неделе стало известно, что Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения решили бойкотировать конкурс. Эти страны призывали исключить Израиль из конкурса из-за гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.
Ожидается, что к бойкоту конкурса, который пройдет в мае будущего года в Австрии, может также присоединиться Исландия. Представители бельгийского вещателя сообщили, что Бельгия «примет решение в ближайшие дни». А вот Грузия сообщила о поддержке Израиля и подтвердила своё участие и трансляцию конкурса.