Кавелашвили утверждает, что публикация ВВС - заказ «Дип стэйт»

08.12.2025 11:20





«Они создают такой фон, чтобы ещё больше обострить отношение к нашей стране, и это происходит исключительно потому, что мы отказались выполнять их задания. Это заказ, мы отказались, и это — ответные шаги «Дип стэйта» через различные подконтрольные им средства», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телекомпании «Имеди», комментируя сюжет BBC, в котором говорится, что в конце 2024 года спецназ мог использовать на проспекте Руставели химическое оружие времён Первой мировой войны для разгона акций протеста.



Михаил Кавелашвили также вспомнил ажиотаж вокруг Михаила Саакашвили, будто бы государство его пытало, и отметил, что сюжет BBC и так называемое дело о «пытках» Саакашвили — одно и то же, поскольку оба служат целенаправленной дезинформации.



«Они занимаются масштабной целенаправленной дезинформацией. Конечно, серьёзным фактором считается эта дезинформация, показанная телеканалом BBC, но мы видели дезинформацию и по делу Михаила Саакашвили — каким был облик всего этого, помните, какое давление тогда оказывалось? Почти все посольства, послы демонстративно выражали протест властям Грузии, все СМИ освещали, что Михаил Саакашвили в тяжёлом состоянии, что грузинское государство его пытает, что он находится на грани смерти и что мировое сообщество должно требовать его освобождения и отправки в другую страну для лечения и спасения.



Какая атака была тогда — это освещалось всеми СМИ, какие требования звучали, какие стоны, прямые эфиры радикального крыла со слезами о том, что Михаил Саакашвили умирает, что завтра он, возможно, уже не выживет и нужно что-то предпринять. Это одна и та же тема», — заявил Михаил Кавелашвили.







