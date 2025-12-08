Вольский: Новая администрация США пошла по другому пути и видит иное развитие событий в мире

«Новая администрация США выбрала иной путь и видит другое развитие событий в мире. Противостояние политики США с европейской политикой принесёт значительные последствия», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



При этом Вольский отметил, что надеется, что когда-нибудь окончательно будет побеждена «партия войны», которая обеспечивает непрерывность войн в мире.



«Это заявление в грузинском контексте означает необходимость анализа, в том числе со стороны тех людей, которые противопоставляют себя своей стране, мотивируя это борьбой с якобы пророссийским правительством. Нужно сделать вывод о том, какова была мировая политическая конъюнктура и какие сегодня требования — европейское сообщество действительно обеспокоено, в том числе экономическим спадом. Это не означает, что в других регионах экономическая ситуация лучше, но спад заметен. Это значит, что Европа устала от кровопролитной войны, которая идёт в Центральной Европе. Это также означает, что новая администрация США выбрала другой путь и видит другое развитие событий в мире. Противостояние политики США с европейской политикой принесёт достаточно значительные последствия — надеюсь, что однажды окончательно будет побеждена «партия войны», которая обеспечивает непрерывность войн в мире», — заявил Гия Вольский, комментируя документ «Стратегия национальной безопасности США на 2025 год».



Что касается НАТО, Вольский подчеркнул, что союзничество Грузии с Альянсом остаётся неизменной политикой, и Грузия как союзник находится на высоком уровне.



«Что касается части документа, посвящённой НАТО, для нас важен стандарт НАТО в борьбе за международную безопасность. Мы не раз это демонстрировали и опережали страны-члены НАТО в наших действиях и усилиях. В этом мы потеряли наших детей и людей. Это никогда не прекратится, а обсуждение членства может проходить на гораздо более высоком уровне, чем политическое пространство Грузии, однако для нас стандарты НАТО и ЕС являются приемлемыми и достойными подражания. Союзничество с НАТО остаётся неизменной политикой. Мы можем представить себя на высоком уровне как союзника, на которого можно опереться и который способен бороться с международными вызовами», — заявил Гия Вольский.



Администрация Дональда Трампа опубликовала «Стратегию национальной безопасности США на 2025 год». Документ содержит критику в адрес Европы, в том числе из-за цензуры свободы слова. В стратегии также отмечается, что большинство населения Европы хочет мира, но это не отражается в политике, во многом из-за подрыва демократических процессов со стороны правительств. Кроме того, в стратегии национальной безопасности США на 2025 год говорится, что «в Европе должно закончиться восприятие НАТО как постоянно расширяющегося Альянса».







