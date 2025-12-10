Кобахидзе: 50, 100 или даже 150 человек не должны создавать проблем для четырех миллионов человек

10.12.2025 15:27





Действует очень простой принцип: 50, 100 или даже 150 человек не должны применять насилие против четырёх миллионов людей. Если у тебя недостаточно численности, ты не имеешь права создавать проблемы остальному населению, поэтому было необходимо внести изменения в законодательство», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе в ответ на вопрос о поправках в закон «О собраниях и манифестациях».



По словам главы правительства, за последнее время в закон было внесено несколько изменений.



«Главная цель заключается в том, чтобы 100 человек, 50 или даже 150 человек не создавали проблем четырём миллионам людей. Когда вас мало, нужно довольствоваться имеющимся количеством и уважать интересы остальных четырёх миллионов», — отметил Иракли Кобахидзе.



Напомним, что «Грузинская мечта» вновь ужесточает правила проведения собраний-демонстраций. Планируется внесение поправок в Закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях, которые парламент рассмотрит и примет в ускоренном порядке.



Согласно законопроекту, предварительное предупреждение государственного органа будет обязательным, если собрание-демонстрация проводится в месте массового скопления людей. В законопроекте говорится, что если собрание-демонстрация «представляет угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию учреждений и организаций, движению транспортных средств и людей, государственный орган будет уполномочен давать указания участникам демонстрации об альтернативном месте, времени или способе проведения демонстрации».







