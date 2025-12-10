SJC: Cлучаи полицейского насилия, связанные с протестами, не расследуются умышленно

Центр социальной справедливости (SJC) подготовил промежуточный доклад о неэффективности расследований случаев полицейского насилия во время протестов 2024 года.



Согласно докладу организации, текущие расследования в ведомствах и изучение отдельных обстоятельств показывают, что следственный орган не заинтересован в расследовании систематических нарушений прав человека и пыток весной и зимой 2024 года.



Центр социальной справедливости считает, что государство умышленно неэффективно расследует случаи жестокого обращения и в некоторых случаях напрямую участвует, совместно с государственными органами, в процессе уклонения от юридической ответственности лиц, ответственных за пытки. По их мнению, это подтверждается недостатками в расследовании и задержками или отсутствием следственных действий.



«Системная безнаказанность, которая сохраняется спустя полтора года после событий весны 2024 года и год после событий ноября-декабря, нарушает позитивные обязательства государства в рамках европейских и универсальных механизмов защиты прав человека, включая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).



Эта реальность противоречит абсолютному характеру запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и нарушает обязательство государства проводить эффективное, оперативное, независимое и беспристрастное расследование.



Более того, безнаказанность подрывает право на справедливое судебное разбирательство и необходимость эффективного механизма правовой защиты, который обязывает государство не только обеспечивать формальный доступ к правосудию, но и предоставлять жертвам реальную возможность защитить свои права и получить адекватную компенсацию.



Как отмечалось, расследование до сих пор носило относительно поверхностный характер. Расследование проводится по статье «Превышение должностных полномочий путем насилия или угрозы применения оружия. Квалификация текущего расследования по соответствующей статье важна не только для эффективного расследования конкретных дел с точки зрения прав человека, а также в целях достижения как специальной, так и общей профилактики наказаний, и играет важную роль в реальном и эффективном осуществлении принципа запрета пыток. Поэтому важно, чтобы прокуратура изменила квалификацию дел, в которых жертвы преступлений говорят о жестоком обращении с ними, и проводила расследование по статье о пытках или унижающем достоинство и бесчеловечном обращении.



Что касается ни весенних, ни зимних протестов 2024 года, то расследование не смогло и не получило доказательств, которые позволили бы установить лиц, ответственных за факты массовых нарушений прав человека, включая пытки и бесчеловечное обращение. Указанные доказательства были бы необходимы для эффективного и тщательного расследования дела, включая установление лиц, ответственных за планирование разгона митингов и совершение отдельных преступных действий. Систематическое непредоставление доказательств следственному органу по причине отсутствия данных содержит признаки предполагаемого преступления и уничтожения улик, целью которого является препятствование эффективному расследованию дел и сокрытие важных для этой цели доказательств.



Примечательно, что в отчете о деятельности Специальной следственной службы за 2024 год представлены рекомендации по ряду важных вопросов, включая проблемы, связанные с применением наручников или распределением питания в исправительных учреждениях. Однако ведомство не дало рекомендации Министерству внутренних дел присваивать сотрудникам отдела специальных заданий идентификационный знак/номер. В то время как сама Специальная следственная служба в своем годовом отчете неоднократно критикует авторитетные международные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, в контексте насильственного разгона протестов в Грузии, публикует отчеты о кризисе в области прав человека и пытках, унижающем достоинство или бесчеловечном обращении, сама Специальная следственная служба на одной странице излагает детали и проблемы текущего расследования факта систематического насилия в отношении задержанных во время протестов 2024 года и даже не упоминает вопрос привлечения виновных к ответственности. Следственное ведомство промолчало даже по поводу случая, когда лицо, ответственное за жестокое избиение человека, запечатлено в высоком разрешении на общедоступных видеозаписях.



Несмотря на значительные трудности, существовавшие в рамках независимого следственного механизма, упразднение двух последовательно существовавших институтов — Государственной инспекции и Специальной следственной службы, которые пользовались большей или меньшей институциональной автономией, — демонстрирует, что расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, перестало быть для государства приоритетом, даже формально. Это, с одной стороны, свидетельствует об ухудшении стандартов в области прав человека, а с другой — о разрушении институциональных гарантий и качества привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов.



После рассмотрения материалов дела 25 ноября 2025 года в рамках текущего расследования в Тбилисской прокуратуре стало ясно, что запрошенные нами следственные действия до настоящего времени не были проведены, и внимание не было уделено вопросам, имеющим критическое значение для расследования.



Таким образом, очевидно, что следственный орган не является гарантом эффективного расследования пыток и жестокого обращения, а скорее сам является одним из звеньев в архитектуре безнаказанности. Следственный орган, иногда бездействуя, а иногда и активно действуя, сам берет на себя ответственность за то, что виновные не наказаны и не привлечены к ответственности.



Исходя из всего вышесказанного, мы должны предположить, что следственный орган действует в рамках политической целесообразности, не руководствуется принципом верховенства права и не проводит преднамеренных расследований случаев организованного полицейского насилия, связанных с протестными акциями.



В противном случае, непонятно, почему следственный орган не мог запросить дополнительные сведения о неисправностях камер видеонаблюдения на балансе различных государственно-бюджетных учреждений и о лицах, ответственных за надлежащее функционирование этих камер, или не мог не интересоваться неисправными и вышедшими из строя портативными радиостанциями, так называемыми пайками, во время протестов, и не мог не расследовать действия лица, ответственного за их техническое обслуживание», — говорится в заявлении «Центра социальной справедливости».



По мнению организации, всё вышесказанное указывает на преднамеренные действия следственных органов и прокуратуры по уклонению от ответственности тех сотрудников правоохранительных органов, которые выполняют указания начальства и участвуют в неправомерном обращении с гражданами, особенно в политически и социально чувствительных случаях.



«В рамках этого же механизма следует учитывать отсутствие опознавательных номеров или значков у сотрудников правоохранительных органов, особенно у сотрудников Специального оперативного отдела, участвующих в специальных полицейских операциях. Невозможность идентифицировать сотрудников правоохранительных органов служит гарантией их безнаказанности и не вызвана какими-либо объективными обстоятельствами». Несмотря на решение Европейского суда по правам человека и оценки местных правозащитных организаций, неспособность компетентных государственных органов обеспечить представителей правоохранительных органов идентификационными значками содержит признаки преступления, определенного статьей 332 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление служебным положением – и требует немедленного включения вопроса об уголовной ответственности этих лиц в повестку дня.



Атмосфера безнаказанности является структурной проблемой, создающей условия для повторения насилия, способствующей чрезмерной концентрации государственной власти и «ослабляющей демократические институты, что в конечном итоге представляет угрозу не только гражданам, но и принципу верховенства права в целом», – заключает доклад.



Организация призывает различные ведомства начать соответствующие расследования и принять правовые меры.





