Муж посла Грузии в США консультирует подсанкционные российские компании - СМИ

10.12.2025 18:36





Давид Кухалашвили, муж посла США в Грузии Тамар Талиашвили, является основателем и управляющим партнером юридической фирмы, работающей в Москве, пишет OC Media.



OC Media распространяет эту информацию на основе корпоративных документов и архивных материалов и отмечает, что компания Давида Кухалашвили оказывает помощь российским компаниям, находящимся под санкциями, – в частности, предоставляет юридическую помощь клиентам, которые были включены в санкционные списки США и Европы после начала полномасштабной войны России на Украине.



Давид Кухалашвили, имеющий двойное российское и грузинское гражданство, основал юридическую фирму DTK Partners в Москве в 2014 году.



DTK Partners открыто заявляет о работе по разблокировке замороженных активов в западных юрисдикциях. Согласно архивным версиям сайта, Давид Кухалашвили лично готовил заявления в агентства ЕС и США от имени таких клиентов, как СПБ Банк и NSD - центральный депозитарий ценных бумаг Московской биржи, находящихся под санкциями США и ЕС.



На сайте компании описаны конкретные юридические способы восстановления доступа к замороженным активам, включая заявление DTK Partners о предоставлении полной юридической поддержки при подготовке заявлений и, в случае отрицательного ответа, при обжаловании.



OC Media пишет, что муж Тамар Талиашвили, и в частности его компания, также представляли интересы российского государства в нескольких важных делах – в частности, отмечается, что он часто выступает в российских государственных СМИ в качестве эксперта по авиационным происшествиям и фигурировал в ряде дел как лицо, связанное с российскими государственными органами и государством.



OC Media также обращает внимание на декларацию о собственности Тамар Талиашвили в статье, отмечая, что у нее и ее мужа имеются значительные сбережения в российских банках, а также квартира в Москве.



OC Media обратилась за комментарием в посольство Грузии в США, но посольство не предоставило комментариев.





