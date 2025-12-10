Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Муж посла Грузии в США консультирует подсанкционные российские компании - СМИ


10.12.2025   18:36


Давид Кухалашвили, муж посла США в Грузии Тамар Талиашвили, является основателем и управляющим партнером юридической фирмы, работающей в Москве, пишет OC Media.

OC Media распространяет эту информацию на основе корпоративных документов и архивных материалов и отмечает, что компания Давида Кухалашвили оказывает помощь российским компаниям, находящимся под санкциями, – в частности, предоставляет юридическую помощь клиентам, которые были включены в санкционные списки США и Европы после начала полномасштабной войны России на Украине.

Давид Кухалашвили, имеющий двойное российское и грузинское гражданство, основал юридическую фирму DTK Partners в Москве в 2014 году.

DTK Partners открыто заявляет о работе по разблокировке замороженных активов в западных юрисдикциях. Согласно архивным версиям сайта, Давид Кухалашвили лично готовил заявления в агентства ЕС и США от имени таких клиентов, как СПБ Банк и NSD - центральный депозитарий ценных бумаг Московской биржи, находящихся под санкциями США и ЕС.

На сайте компании описаны конкретные юридические способы восстановления доступа к замороженным активам, включая заявление DTK Partners о предоставлении полной юридической поддержки при подготовке заявлений и, в случае отрицательного ответа, при обжаловании.

OC Media пишет, что муж Тамар Талиашвили, и в частности его компания, также представляли интересы российского государства в нескольких важных делах – в частности, отмечается, что он часто выступает в российских государственных СМИ в качестве эксперта по авиационным происшествиям и фигурировал в ряде дел как лицо, связанное с российскими государственными органами и государством.

OC Media также обращает внимание на декларацию о собственности Тамар Талиашвили в статье, отмечая, что у нее и ее мужа имеются значительные сбережения в российских банках, а также квартира в Москве.

OC Media обратилась за комментарием в посольство Грузии в США, но посольство не предоставило комментариев.


