Парламент утвердил реформу в сфере образования

Парламент «Грузинской мечты» 80 голосами «за» и 8 «против» принял пакет законопроектов о реформе высшего образования.



Согласно реформе, в систему высшего образования будет введена новая модель финансирования. Грантовое финансирование будет отменено. В соответствии с изменениями, обучение в государственных высших учебных заведениях будет полностью финансироваться государством. При поступлении в частный университет государственные гранты студентам больше не будут предоставляться. Кроме того, в университетскую систему будет введена система «3+1+1», где 3 года будут отведены на получение степени бакалавра и 1 год на получение степени магистра.



Правительство Грузии ежегодно определяет, сколько студентов государственные университеты смогут принять в течение учебного года.



«Грузинская мечта» намерена ввести принцип «один факультет – один город». То есть, при определенных условиях, юридический факультет в государственных университетах может быть доступен только в Тбилиси, факультет журналистики – только в Кутаиси и т. д. Неизвестно, сколько студентов смогут учиться за счет бюджетного финансирования. Аналитики и эксперты ожидают, что число студентов в стране значительно сократится.



Правительство Грузии через Министерство образования определит для университетов список образовательных программ (учебных планов), которые им будет разрешено реализовывать.





