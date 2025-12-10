Зурабишвили: Этот год был годом систематических репрессий, систематических нарушений прав человека и притеснения

Этот год был годом систематических репрессий, систематических нарушений прав человека и притеснения. Это был позорный год для тех, кто правит страной и пытается уподобить страну типичному российскому тоталитарному режиму всеми чертами, – заявила сегодня на брифинге пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, «журналистское расследование ВВС завершает картину этого ужасного года».



«Сегодня Международный день защиты прав человека. 59 узников совести были приговорены не только к 9 месяцам несправедливого предварительного заключения, но и к последующему наказанию, от 2 до 6 лет. Помимо этих узников совести, в тюрьмах находятся практически 80% лидеров проевропейских партий, к которым добавились люди, арестованные после 4 октября. 1200 государственных служащих были уволены с работы, в основном потому, что подписались или постами в Facebook поддержали евроинтеграцию. 400 журналистов подверглись насилию во время этих демонстраций, куда они приходили, чтобы выполнять свои рабочие обязанности. За этот 1 год были закрыты 20 региональных и онлайн-СМИ. Люди практически задыхаются от штрафов. Эти штрафы исчисляются тысячами и десятками тысяч лари. Этот год был годом систематических репрессий, систематического нарушения прав человека и притеснения. Годом насилия, арестов, нарушения человеческого достоинства, несправедливости. Еще нужно установить факты об отравлении, но это также дополняет картину этого ужасного года. Это был позорный год для тех, кто правит страной и пытается уподобить страну всеми чертами типичному российскому тоталитарному режиму», - сказала Саломе Зурабишвили.





