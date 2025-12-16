|
Евродепутаты: основательница Batumelebi — символ риска, с которым сталкиюваются СМИ
16.12.2025 12:32
На заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, где проходили слушания по вопросу о лауреатах премии Сахарова 2025 года, обсудили и незаконное задержания основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели.
Мзия Амаглобели является лауреатом премии Сахарова, а в этом году эта награда будет вручена белорусскому заключенному и журналисту Андрею Почобуту.
Евродепутат Нил Ушаков заявил, что Амаглобели является одним из символов продолжающихся репрессий в Грузии. Он отметил, что она — преданная своему делу, уважаемая журналистка, «независимый голос, который разоблачает коррупцию и злоупотребление властью».
«Мзия — первая женщина-журналист, арестованная по политически мотивированным обвинениям за 34-летнюю историю независимости Грузии. К сожалению, именно так «Грузинская мечта» преобразила страну, которая когда-то была примером для других стран Восточной Европы», — заявил он на заседании.
С речью также выступил евродепутат Роберт Бедронь. Он отметил, что Амаглобели — символ того риска, перед которым сталкиваются журналисты, защищающие свободу в Грузии.
«Амаглобели задокументировала демократическую отсталость, ущемление гражданского пространства и репрессии, с которыми столкнулись проевропейские протестующие в Грузии. После своего ареста и двухлетнего тюремного заключения она стала первой женщиной-политзаключенной с момента обретения Грузией независимости, тем самым представляя собой мощный символ риска, с которым сталкиваются журналисты, защищающие свободу», — заявил евродепутат.
