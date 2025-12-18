Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили за более тесные отношения между Грузией и Сербией


18.12.2025   16:36


«Мы должны сделать всё возможное, чтобы между Грузией и Сербией были более тесные и деловые отношения», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам Кавелашвили, на встрече с президентом Сербии обсуждались новые инициативы.

«Наши ценности, христианская, православная вера имеют огромное значение как для грузин, так и для сербов. Сегодня у меня будет возможность посетить святой храм в Белграде, встретиться с Его Святейшеством, патриархом. Для наших народов это имеет большое значение, мы очень уважаем нашу веру. Мы должны сделать всё возможное, чтобы между нашими странами были более тесные и деловые отношения. Между нашими странами существует очень много точек соприкосновения. Мы обсуждали новые инициативы, которые, я уверен, дадут нам больше возможностей. Беседа касалась производства оружия, сельского хозяйства. Весь мир знает, что Грузия является очень важным регионом в сфере сельского хозяйства как географически, так и по рельефу. Существуют большие возможности, в Грузии есть все условия для производства качественной продукции. Мы обсуждали этот вопрос. Я уверен, что наше сотрудничество позволит нам добиться успехов и в сфере сельского хозяйства», — заявил Михаил Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна