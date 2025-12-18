Кавелашвили за более тесные отношения между Грузией и Сербией

18.12.2025 16:36





«Мы должны сделать всё возможное, чтобы между Грузией и Сербией были более тесные и деловые отношения», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем.



По словам Кавелашвили, на встрече с президентом Сербии обсуждались новые инициативы.



«Наши ценности, христианская, православная вера имеют огромное значение как для грузин, так и для сербов. Сегодня у меня будет возможность посетить святой храм в Белграде, встретиться с Его Святейшеством, патриархом. Для наших народов это имеет большое значение, мы очень уважаем нашу веру. Мы должны сделать всё возможное, чтобы между нашими странами были более тесные и деловые отношения. Между нашими странами существует очень много точек соприкосновения. Мы обсуждали новые инициативы, которые, я уверен, дадут нам больше возможностей. Беседа касалась производства оружия, сельского хозяйства. Весь мир знает, что Грузия является очень важным регионом в сфере сельского хозяйства как географически, так и по рельефу. Существуют большие возможности, в Грузии есть все условия для производства качественной продукции. Мы обсуждали этот вопрос. Я уверен, что наше сотрудничество позволит нам добиться успехов и в сфере сельского хозяйства», — заявил Михаил Кавелашвили.





