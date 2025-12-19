Закрылась осенняя сессия парламента

Осенняя сессия парламента закрыта. Осенняя сессия завершилась в формате заседания бюро, где председатель парламента Шалва Папуашвили подвел итоги деятельности, проведенной в рамках сессии, оценил ряд принятых законопроектов и выступил с критическим заявлением в адрес Евросоюза.



«Этот году мы, как государство, завершаем, побеждая в том плане, что имеем беспрецедентный для региона экономический рост. Впервые ВВП на душу населения превысит 10 тысяч долларов. Впервые наша экономика превысит 100 миллиардов лари. Этими результатами мы выделяемся как в регионе, так и среди стран-кандидатов. Нам это удается собственными силами, зачастую вопреки внешнему вмешательству, а не поддержке, когда делалось все, чтобы подорвать экономику, безопасность, мир и демократию Грузии», - заявил Папуашвили.



Парламент возобновит работу в феврале.



Весенняя сессия откроется в первый вторник февраля.





