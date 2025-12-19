Правительство Великобритании: Грузия продолжает поддерживать Украину в международных форматах, осуждает агрессию России

«Грузия продолжает поддерживать Украину в международных форматах, осуждает агрессию России и требует привлечения к ответственности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении правительства Великобритании, перевод которого распространяет посольство Великобритании в Грузии.



Согласно заявлению, правительство Великобритании надеется, что Грузия сможет защитить свою энергетическую безопасность, снизив растущую зависимость от российской нефти.



«Для поддержки справедливого и долгосрочного мира в Украине были предприняты важные шаги. Великобритания совместно с 24 государствами подписала конвенцию, направленную на создание международной комиссии по рассмотрению жалоб для Украины. Эта новая конвенция является беспрецедентным шагом в вопросе привлечения России к ответственности за совершённые ужасные преступления. Конвенция внушает надежду всем семьям и людям, пострадавшим в результате агрессии. Это ясный сигнал для Путина о том, что агрессия и нарушение международного права не останутся без ответа. Среди подписавших конвенцию — Грузия, которая продолжает поддерживать Украину в международных форматах, осуждает агрессию России и требует привлечения России к ответственности за нарушения прав человека.



Кроме того, на этой неделе Великобритания и Евросоюз сделали заявление о введении новых санкций против России. Основной целью санкций являются доходы от реализации российской нефти, которые критически важны для ведения войны Россией.



Великобритания уже ввела санкции в отношении четырёх крупнейших российских нефтедобывающих компаний. На этой неделе предприняты дополнительные шаги для того, чтобы вывести российскую нефть с глобального рынка, и санкции были введены ещё в отношении четырёх нефтедобывающих компаний и их сетей, способствующих незаконной торговле российской нефтью.



На данный момент санкции Великобритании охватывают 83% производства российской нефти. Однако с введением санкций в отношении пятой, шестой и седьмой крупнейших российских нефтяных компаний мы приближаемся к оставшимся 17%.



Мы призываем всех партнёров, включая Грузию, активизировать усилия по ограничению импорта через «теневой флот» России. «Теневой флот» не только пытается обходить санкции, но и игнорирует стандарты безопасности и охраны окружающей среды, что создаёт серьёзную угрозу морской безопасности.



Мы надеемся, что Грузия сможет защитить свою энергетическую безопасность, снизив растущую зависимость от российской нефти, которая ещё больше увеличилась после 2022 года, и тем самым сократить доходы российской военной машины. Россия не является надёжным энергетическим партнёром, а диверсификация источников энергии укрепит экономическую устойчивость Грузии», — говорится в заявлении.





