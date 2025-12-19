Купрадзе: Освобождение Зуры Джапаридзе из тюрьмы в этой форме демонстрирует трусость садистского режима

Освобождение Зураба «Гирчи» Джапаридзе из тюрьмы в этой форме демонстрирует трусость садистского режима, - написал в соцсети лидер «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, «автократический режим пытается запугать грузинский народ, потому что сам боится».



«Поздравляю Зуру с освобождением из плена. Поздравляю твою семью и детей.



Что касается освобождения Зуры Джапаридзе из тюрьмы в такой форме, это демонстрация трусости садистского режима. Испуганный русский позволит себе всё, и сегодня мы это еще раз увидели.



Зура и все другие политические лидеры или узники совести сегодня не в заключении. Они пленники и заложники автократического режима, так же как вся Грузия пленница и заложница российского режима Иванишвили.



Автократический режим реально пытается запугать грузинский народ, потому что сам испуган, но он нас не запугает и не победит!», - написал Купрадзе.



Один из лидеров «Коалиции за перемены», Зураб Гирчи Джапаридзе после 7 месяцев заключения вышел из тюрьмы в Рустави. Он заявил, что ожидал выхода из пенитенциарного учреждения к 10:30, но его вывели в 08:00. По словам Джапаридзе, связаться с членами семьи ему помог неизвестный таксист, стоявший неподалеку от тюрьмы.





