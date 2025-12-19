Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Купрадзе: Освобождение Зуры Джапаридзе из тюрьмы в этой форме демонстрирует трусость садистского режима


19.12.2025   17:49



Освобождение Зураба «Гирчи» Джапаридзе из тюрьмы в этой форме демонстрирует трусость садистского режима, - написал в соцсети лидер «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.

По словам Купрадзе, «автократический режим пытается запугать грузинский народ, потому что сам боится».

«Поздравляю Зуру с освобождением из плена. Поздравляю твою семью и детей.

Что касается освобождения Зуры Джапаридзе из тюрьмы в такой форме, это демонстрация трусости садистского режима. Испуганный русский позволит себе всё, и сегодня мы это еще раз увидели.

Зура и все другие политические лидеры или узники совести сегодня не в заключении. Они пленники и заложники автократического режима, так же как вся Грузия пленница и заложница российского режима Иванишвили.

Автократический режим реально пытается запугать грузинский народ, потому что сам испуган, но он нас не запугает и не победит!», - написал Купрадзе.

Один из лидеров «Коалиции за перемены», Зураб Гирчи Джапаридзе после 7 месяцев заключения вышел из тюрьмы в Рустави. Он заявил, что ожидал выхода из пенитенциарного учреждения к 10:30, но его вывели в 08:00. По словам Джапаридзе, связаться с членами семьи ему помог неизвестный таксист, стоявший неподалеку от тюрьмы.


