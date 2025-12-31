Глава Минздрава Грузии рассказал о проделанной за прошедший год работе

2025 год действительно был особенно важным годом, так как были проведены важные реформы, в том числе здравоохранении и социальных проектах, - указанное заявление сделал министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, была проведена такая серьезная реформа как абсолютно новая регламентация психотропных веществ.



«Реформа связана с изменением системы заместительной терапии, что, разумеется, предоставляет лучшие возможности на будущее для того, чтобы это было переосмыслено по-новому, этот вопрос был функционально, качественно урегулирован, чтобы весь этот сектор реально служил интересам общества – действительно был ориентирован на снижение вреда и реальное лечение. Традиционно и стандартно этот год был полон вызовов, однако были и очень серьезные успехи. К примеру, страна была признана государством, свободным от малярии, и еще много важных побед отпраздновала грузинская система здравоохранения», - заявил Сарджвеладзе.



По словам министра, год был очень интересным и в социальном направлении.



«Было внедрено такое важное новшество, как аналитика эффективности социальных программ, министерство провело работу по внедрению указанных инструментов, и следующем году будет намного больше возможностей. В социальном направлении, например, был внедрен сервис персонального ассистента, было проведено его успешное пилотирование в 34 муниципалитетах. По многим направлениям в 17 из запланированных 42 подкомпонентов был увеличен оклад по заработной плате, благодаря чему возникли новые возможности, в том числе в направлении роста эффективности. К счастью, эта традиция сохраняется, и в будущем год у нас также запланирован рост. В обоих направлениях радует тот факт, что экономический рост, который есть у страны, в первую очередь, идет на благополучие населения как в здравоохранении, так и социальных программах. К счастью, эта практика сохраняется, и в будущий год с этой точки зрения станет годом беспрецедентно больших возможностей», - заявил Михаил Сарджвеладзе.



Также, по его словам, большой масштаб приобрела программа по расселению беженцев.



«1 600 семьям беженцев были переданы абсолютно новые квартиры. Программа продолжается, и общество знает, что параллельно во многих городах осуществляются масштабные проекты в этом направлении. Думаю, это реально доказывает, что грузинские власти абсолютно серьезно настроены на решение этой проблемы», - заявил министр.





