Глава Минрегиона: В 2025 году было осуществлено много важных проектов

Следует отметить завершение строительства проекта века, 52-километрового участка на Рикотском перевале, который открыл премьер-министр, это стратегически важный проект для нашей страны, и он будет содействовать экономическому развитию и еще большему усилению транзитной функции, - заявил министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.



Министр говорил о важных проектах, которые были реализованы в уходящем году, и отметил, что и в следующем году запланировано много масштабных проектов.



«В текущем году была открыта объездная дорога вокруг Сурами, 8-километровый участок дороги в Гурии, и на следующий год также запланировано очень много новых проектов. Уже объявлен тендер на объездную дорогу вокруг Тбилиси, на лот №2, подразумевающий участок от Цицамури до Авчала.



Также очень важны те институциональные изменения, которые были осуществлены в министерстве инфраструктуры, те подходы, которые мы изменили и те новые стандарты, которые мы внедрили. С точки зрения проектирования, нами предприняты очень серьезные шаги, и очень много сделано в стратегических для нашей страны направлениях, таких как: школы, сады, спортивная инфраструктура, начались проектирования. В наступающем году, на основании указанных проектов, мы приступим к строительным работам, что еще больше улучшит инфраструктуру нашей страны по всем направлениям. Также очень важны, и следует отметить те шаги, которые касаются качества, ценообразования, внедрения новых европейских стандартов, над которыми мы активно работали в течение всего этого года, и в будущем году начнется активное внедрение этих новшеств в строительное направление», - заявил Сохадзе.





