Создана правительственная координационная комиссия по ценам на продовольственную продукцию
31.12.2025 12:49
Создана правительственная координационная комиссия по ценам на продовольственную продукцию, которую возглавит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.
По информации ведомства, соответствующий указ был утвержден вчера на заседании правительства.
По словам главы Администрации правительства Грузии Левана Жоржолиани, в состав комиссии вошли министры соответствующих отраслей, представители Администрации правительства и Агентства по конкуренции.
«Премьер-министр детально говорил о наценках на продовольственную продукцию и отметил, что указанный вопрос требует более тщательного изучения, так как, зачастую, наценки не подлежат никакой логике и, соответственно, всё это отражается на потребителях. Правительственная комиссия создана для лучшей координации указанного процесса", - заявил Жоржолиани.
