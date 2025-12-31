Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представительство ЕС: Мы верим в Грузию, так же как грузинский народ верит в ЕС


31.12.2025   12:53


Представительство Евросоюза в Грузии поздравляет страну с наступающим Рождеством и Новым годом.

Представительство желает гражданам мира и благополучия.

«Поздравляем с наступающими Рождеством и Новым годом! В то время, когда надежда и единство особенно важны, желаем, чтобы предстоящий год принёс каждому из вас мир, благополучие и веру в наше общее европейское будущее — будущее, строительство которого мы продолжим вместе.

Мы верим в Грузию так же, как грузинский народ верит в Евросоюз», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.


