Представительство ЕС: Мы верим в Грузию, так же как грузинский народ верит в ЕС

31.12.2025 12:53





Представительство Евросоюза в Грузии поздравляет страну с наступающим Рождеством и Новым годом.



Представительство желает гражданам мира и благополучия.



«Поздравляем с наступающими Рождеством и Новым годом! В то время, когда надежда и единство особенно важны, желаем, чтобы предстоящий год принёс каждому из вас мир, благополучие и веру в наше общее европейское будущее — будущее, строительство которого мы продолжим вместе.



Мы верим в Грузию так же, как грузинский народ верит в Евросоюз», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.





