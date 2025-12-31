На отдельных участках автомобильных дорог введены специальные режимы движения

31.12.2025 12:59





По информации Департамента автомобильных дорог, из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автомобильных дорог введены специальные режимы движения.



В связи с сильным снегопадом и низкими температурами ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на следующих участках: км 93–км 107 автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс (Гудаури (Почта) – Коби), км 1–км 106 автомобильной дороги государственного значения Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони, автомобильной дороге Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали, км 110–км 146 автомобильной дороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда, а также на участке км 30–км 70 (Джвари–Хаиши) автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.



Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости, метели и сложных метеоусловий временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих участках: км 103–км 118 (курорт Годердзи – Уткисубани) автомобильной дороги государственного значения Батуми (Ангиса) – Ахалцихе, км 39–км 72 (Накеральский перевал) автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури, км 94–км 110 (Параванский перевал) автомобильной дороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда, км 53–км 106 (Корша–Шатили) автомобильной дороги Жинвали–Барисахо–Шатили, на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети, а также на участке км 185–км 190 (Ушгули–Ласдили) автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.



На участках км 0–км 22 (Орбельский перевал) автомобильной дороги Алпана–Цагери, км 89–км 125 (Лентехи–Меле) и км 42–км 125 (Опитара–Меле) автомобильной дороги Кутаиси (поворот на Цхалтубо) – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили, а также на участке км 50–км 103 автомобильной дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе, разрешено движение только высокопроходимого автотранспорта (с двумя и более ведущими мостами), движение остальных видов транспорта ограничено.



На участке км 71–км 184 (Хаиши–Ушгули) автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили движение легкового автотранспорта допускается только при использовании противоскользящих цепей», — говорится в информации, распространённой Департаментом автомобильных дорог.





