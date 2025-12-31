Квривишвили: Главным приоритетом остается создание новых рабочих мест, снижение бедности и рост благополучия населения

Наряду с обеспечением высокого экономического роста, в 2026 году главным приоритетом остаются создание новых рабочих мест, снижение бедности и рост благополучия населения, - указанное заявление сделал министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



Подытожив итоги 2025 года, министр особо подчеркнула инвестицию исторического объема в 6.6 млрд. долларов США, которая будет затрачена на развитие крупнейшего девелоперского проекта в Тбилиси и Гонио, дополнительно создаст 24 000 новых рабочих мест, и в бюджет от нее ежегодно будет поступать более 700 млн. дохода, что, по оценке министра, прямо пропорционально отразится на благополучии каждого гражданина Грузии.



Мариам Квривишвили также отметила проект модернизации железной дороги Грузии, завершившийся в конце текущего года. По её словам, модернизация железной дороги, в которую была вложена инвестиция в размере 1 млрд. лари, обеспечивает удвоение пропускной способности дороги, что усилит транзитную и логистическую функцию страны.



«Особенно радуют рекордные данные в секторах туризма и авиации нашей страны. Следует подчеркнуть рекордный доход в размере 3.7 млрд. долларов США, полученный нашей страной только от сферы туризма. Также рекордным была пассажиропоток во всех трех международных аэропортах нашей страны, чему, разумеется, предшествовала верная политика правительства Грузии с точки зрения популяризации нашей страны, а также назначение новых прямых рейсов и введение новых международных авиакомпаний в авиационное пространство», - отметила министр.



По ее прогнозам, в текущем году также очень положительные ожидания.



«Наша амбиция, чтобы 2026 год стал лучше, чем 2025. Наряду с обеспечением высокого экономического роста, в 2026 году главным приоритетом остаются создание новых рабочих мест, снижение бедности и рост благополучия населения. Вместе с тем, мы начнем и продолжим много исторических проектов, в том числе завершим проект очень важной для региона железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, переведем в активную строительную фазу глубоководный порт в Анаклии, а также сделаем очень большой акцент на дальнейшее развитие энергетического сектора страны, так как в текущем году мы внедрили уже много важных инициатив непосредственно с точки зрения оздоровления указанного сектора», - заявила Мариам Квривишвили.





