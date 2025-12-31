Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана


31.12.2025   15:08


30 декабря текущего года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева.

По информации внешнеполитического ведомства Грузии, министры положительно оценили динамику двусторонних отношений в течение 2025 года.

«В ходе разговора было акцентировано внимание на важности углубления сотрудничества в торгово-экономической и транзитно-логистической сферах.

Стороны также отметили значение обмена визитами на высоком уровне, что способствует дальнейшему развитию политического диалога между двумя странами, и обсудили планы на будущее», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.


