Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана
31.12.2025 15:08
30 декабря текущего года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева.
По информации внешнеполитического ведомства Грузии, министры положительно оценили динамику двусторонних отношений в течение 2025 года.
«В ходе разговора было акцентировано внимание на важности углубления сотрудничества в торгово-экономической и транзитно-логистической сферах.
Стороны также отметили значение обмена визитами на высоком уровне, что способствует дальнейшему развитию политического диалога между двумя странами, и обсудили планы на будущее», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.
