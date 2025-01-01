

Патриарх: Будущее человека и нации должно быть мирным, мира всем вам

01.01.2025 12:55





Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илиа II поздравляет Грузию с Новым годом.



«Я встречаюсь с вами сегодня, чтобы поздравить вас с Новым годом. Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным. Мира всем вам. Давайте возблагодарим Бога. Аминь», - сказал Патриарх.





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