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Патриарх: Будущее человека и нации должно быть мирным, мира всем вам
01.01.2025 12:55
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илиа II поздравляет Грузию с Новым годом.
«Я встречаюсь с вами сегодня, чтобы поздравить вас с Новым годом. Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным. Мира всем вам. Давайте возблагодарим Бога. Аминь», - сказал Патриарх.
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