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Транспортные средства будут штрафоваться за чрезмерный шум
01.01.2025 14:44
Транспортные средства будут штрафоваться за чрезмерный шум. Это и подразумевает Кодекс об административных правонарушениях.
В частности, согласно документу, управление транспортным средством, шум которого превышает установленную законодательством Грузии норму, влечет за собой штраф в размере 100 лари. В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари, а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари.
Данная норма задействована с 1 января 2025 года.
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