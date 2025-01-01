

Транспортные средства будут штрафоваться за чрезмерный шум

01.01.2025 14:44





Транспортные средства будут штрафоваться за чрезмерный шум. Это и подразумевает Кодекс об административных правонарушениях.



В частности, согласно документу, управление транспортным средством, шум которого превышает установленную законодательством Грузии норму, влечет за собой штраф в размере 100 лари. В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари, а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари.



Данная норма задействована с 1 января 2025 года.





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